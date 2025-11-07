ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～ひらまつ、ピジョンなどがランクイン

2025年11月7日 14:02

記事提供元：フィスコ

*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ひらまつ、ピジョンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月7日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3744＞ サイオス　　　　　 　1221600 　43721.48　 286.94% 0.1536%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　1061100 　115979.62　 269.41% -0.0516%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　 　2421400 　638644.1　 266.90% 0.1278%
＜4477＞ BASE　　　　　 　9395600 　305113.76　 262.59% 0.1265%
＜2764＞ ひらまつ　　　　　 　2543300 　35357.86　 260.69% 0.0275%
＜3563＞ F＆LC　　　　　 　11236900 　10962411.76　 217.65% 0.0459%
＜3928＞ マイネット　　　　 　15878100 　653082.16　 203.18% 0.0108%
＜7071＞ アンビス　　　　　 　4536400 　448157.42　 183.25% -0.1859%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　 　20751000 　1620294.82　 175.67% -0.1861%
＜2705＞ 大戸屋HD　　　　 　24800 　34110.2　 166.38% 0.0211%
＜7956＞ ピジョン　　　　　 　4377400 　1477945.41　 159.12% -0.1136%
＜6957＞ 芝浦電子　　　　　 　35800 　77777.6　 134.38% 0.0014%
＜1820＞ 西松建　　　　　　 　527700 　819058.36　 131.67% -0.0054%
＜7740＞ タムロン　　　　　 　1277900 　376404.46　 129.25% -0.0858%
＜2884＞ ヨシムラフード　　 　620200 　148048.56　 127.75% 0.0606%
＜4828＞ ビーエンジ　　　　 　97700 　181580.8　 127.47% -0.0032%
＜7004＞ カナデビア　　　　 　2787800 　774652.08　 126.72% -0.1935%
＜9468＞ KADOKAWA　 　1919900 　2190478.62　 116.83% -0.09%
＜402A＞ アクセルスペ　　　 　4216200 　942077.44　 113.07% 0.0488%
＜6787＞ メイコー　　　　　 　594400 　1962672　 109.00% -0.1072%
<6328> 荏原実業　　　　　 　102400 　140664.7　 107.51% 0.039%
<7606> Uアローズ　　　　 　517100 　359668.74　 100.79% 0.0499%
<4169> エネチェンジ　　　 　334800 　39289.42　 97.47% 0%
<2815> アリアケ　　　　　 　186100 　587097.6　 92.10% -0.0074%
<5243> note　　　　　 　1890200 　1055960.3　 83.45% -0.0556%
<3433> トーカロ　　　　　 　869400 　685907.2　 82.52% -0.116%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

