*14:02JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ひらまつ、ピジョンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月7日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3744＞ サイオス 1221600 43721.48 286.94% 0.1536%
＜4316＞ ビーマップ 1061100 115979.62 269.41% -0.0516%
＜7826＞ フルヤ金属 2421400 638644.1 266.90% 0.1278%
＜4477＞ BASE 9395600 305113.76 262.59% 0.1265%
＜2764＞ ひらまつ 2543300 35357.86 260.69% 0.0275%
＜3563＞ F＆LC 11236900 10962411.76 217.65% 0.0459%
＜3928＞ マイネット 15878100 653082.16 203.18% 0.0108%
＜7071＞ アンビス 4536400 448157.42 183.25% -0.1859%
＜5202＞ 板硝子 20751000 1620294.82 175.67% -0.1861%
＜2705＞ 大戸屋HD 24800 34110.2 166.38% 0.0211%
＜7956＞ ピジョン 4377400 1477945.41 159.12% -0.1136%
＜6957＞ 芝浦電子 35800 77777.6 134.38% 0.0014%
＜1820＞ 西松建 527700 819058.36 131.67% -0.0054%
＜7740＞ タムロン 1277900 376404.46 129.25% -0.0858%
＜2884＞ ヨシムラフード 620200 148048.56 127.75% 0.0606%
＜4828＞ ビーエンジ 97700 181580.8 127.47% -0.0032%
＜7004＞ カナデビア 2787800 774652.08 126.72% -0.1935%
＜9468＞ KADOKAWA 1919900 2190478.62 116.83% -0.09%
＜402A＞ アクセルスペ 4216200 942077.44 113.07% 0.0488%
＜6787＞ メイコー 594400 1962672 109.00% -0.1072%
<6328> 荏原実業 102400 140664.7 107.51% 0.039%
<7606> Uアローズ 517100 359668.74 100.79% 0.0499%
<4169> エネチェンジ 334800 39289.42 97.47% 0%
<2815> アリアケ 186100 587097.6 92.10% -0.0074%
<5243> note 1890200 1055960.3 83.45% -0.0556%
<3433> トーカロ 869400 685907.2 82.52% -0.116%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
