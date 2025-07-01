*10:36JST property technologies---「KAITRY finance」をみずほ信用保証が本格導入開始

property technologies＜5527＞は30日、金融機関向け業務効率化・高度化ソリューション「KAITRY finance(カイトリー ファイナンス)」を、みずほフィナンシャルグループ＜8411＞の子会社であるみずほ信用保証に提供開始したと発表した。

「KAITRY finance」は、AIによる不動産価格調査機能や地番でのAI査定機能、最短3分での不動産価格調査書の自動作成機能を備えており、金融機関の融資関連業務や個人向けコンサルティング業務のDX化を支援する。

これまでに導入された金融機関は、みずほ銀行、みずほ信託銀行、北海道銀行、山陰合同銀行、西京銀行、広島銀行、城北信用金庫に加え、今回の導入で8社目となる。

同社は今後も、全国の金融機関の業務効率化やコンサルティング業務の高度化を支援するために、同サービスの導入を強化していく方針を示している。《AK》