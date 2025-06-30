*08:47JST 6/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（40150.79、+566.21）

・NYダウは上昇（43819.27、+432.43）

・ナスダック総合指数は上昇（20273.46、+105.55）

・SOX指数は上昇（5544.99、+3.53）

・シカゴ日経225先物は上昇（40545、+365）

・VIX指数は低下（16.32、-0.27）

・為替相場は円安・ドル高（144.50-60）

・米原油先物相場は上昇（65.52、+0.28）

弱気材料

・トランプ氏、日米交渉は期限延長必要ない

・米長期金利は上昇

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・5月鉱工業生産

・6月中国製造業PMI

・6月中国非製造業PMI

・6月中国総合PMI

・5月住宅着工件数

・1-3月期英国GDP改定値

・6月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・5月インド鉱工業生産

・5月インド財政赤字

・6月ドイツ消費者物価指数

・5月南アフリカ貿易収支

・6月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数

・レントが東証スタンダードに新規上場

・リップスが東証グロースに新規上場

・5月インド銀行貸出

・米国アトランタ連銀総裁が講演

・米国シカゴ連銀総裁が討論会で発言

・欧州中央銀行（ECB）フォーラム(7月2日まで)

・香港国家安全維持法(国安法)の施行から5年《ST》