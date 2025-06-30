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6/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 6/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（40150.79、+566.21）
・NYダウは上昇（43819.27、+432.43）
・ナスダック総合指数は上昇（20273.46、+105.55）
・SOX指数は上昇（5544.99、+3.53）
・シカゴ日経225先物は上昇（40545、+365）
・VIX指数は低下（16.32、-0.27）
・為替相場は円安・ドル高（144.50-60）
・米原油先物相場は上昇（65.52、+0.28）
弱気材料
・トランプ氏、日米交渉は期限延長必要ない
・米長期金利は上昇
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・5月鉱工業生産
・6月中国製造業PMI
・6月中国非製造業PMI
・6月中国総合PMI
・5月住宅着工件数
・1-3月期英国GDP改定値
・6月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・5月インド鉱工業生産
・5月インド財政赤字
・6月ドイツ消費者物価指数
・5月南アフリカ貿易収支
・6月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・レントが東証スタンダードに新規上場
・リップスが東証グロースに新規上場
・5月インド銀行貸出
・米国アトランタ連銀総裁が講演
・米国シカゴ連銀総裁が討論会で発言
・欧州中央銀行（ECB）フォーラム(7月2日まで)
・香港国家安全維持法(国安法)の施行から5年《ST》
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