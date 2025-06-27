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6/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 6/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（39584.58、+642.51）
・NYダウは上昇（43386.84、+404.41）
・ナスダック総合指数は上昇（20167.91、+194.36）
・SOX指数は上昇（5541.46、+48.16）
・シカゴ日経225先物は上昇（39745、+245）
・VIX指数は低下（16.59、-0.17）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（65.24、+0.32）
・活発な自社株買い
弱気材料
・為替相場は円高・ドル安（144.40-50）
・トランプ政権による関税政策
・1-3月の米GDPは下方修正
・中国の景気後退懸念
・イラン、米との協議合意ない
留意事項
・6月東京CPI
・5月有効求人倍率
・5月失業率
・5月小売売上高
・5月百貨店・スーパー売上高
・1-3月期資金循環統計速報(日本銀行)
・5月中国工業企業利益
・1-3月期英国GDP改定値
・6月ユーロ圏消費者信頼感指数
・6月ユーロ圏景況感指数
・5月インド鉱工業生産
・5月米国個人所得
・5月米国個人消費支出
・5月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・6月米国ミシガン大学消費者マインド指数
・1-3月中国経常収支確定値
・インド外貨準備高(先週)
・米国FRBが年次銀行ストレステストの結果公表
・米国クックFRB理事とクリーブランド連銀総裁が「Fed Listen」イベントに参加
・米国ニューヨーク連銀総裁が国際決済銀行(BIS)のイベントで議長を務める《ST》
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