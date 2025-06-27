*08:40JST 6/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（39584.58、+642.51）

・NYダウは上昇（43386.84、+404.41）

・ナスダック総合指数は上昇（20167.91、+194.36）

・SOX指数は上昇（5541.46、+48.16）

・シカゴ日経225先物は上昇（39745、+245）

・VIX指数は低下（16.59、-0.17）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（65.24、+0.32）

・活発な自社株買い

弱気材料

・為替相場は円高・ドル安（144.40-50）

・トランプ政権による関税政策

・1-3月の米GDPは下方修正

・中国の景気後退懸念

・イラン、米との協議合意ない

留意事項

・6月東京CPI

・5月有効求人倍率

・5月失業率

・5月小売売上高

・5月百貨店・スーパー売上高

・1-3月期資金循環統計速報(日本銀行)

・5月中国工業企業利益

・1-3月期英国GDP改定値

・6月ユーロ圏消費者信頼感指数

・6月ユーロ圏景況感指数

・5月インド鉱工業生産

・5月米国個人所得

・5月米国個人消費支出

・5月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・6月米国ミシガン大学消費者マインド指数

・1-3月中国経常収支確定値

・インド外貨準備高(先週)

・米国FRBが年次銀行ストレステストの結果公表

・米国クックFRB理事とクリーブランド連銀総裁が「Fed Listen」イベントに参加

・米国ニューヨーク連銀総裁が国際決済銀行(BIS)のイベントで議長を務める《ST》