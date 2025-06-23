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6月23日本国債市場：債券先物は139円30銭で取引終了
*15:47JST 6月23日本国債市場：債券先物は139円30銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年9月限
寄付139円44銭 高値139円45銭 安値139円08銭 引け139円30銭
2年 472回 0.726％
5年 178回 0.954％
10年 378回 1.126％
20年 192回 2.340％
23日の債券先物9月限は139円44銭で取引を開始し、139円30銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.92％、10年債は4.40％、30年債は4.91％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.55％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.21％NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：30 独・6月製造業PMI（予想：49.0、5月：48.3）
・16：30 独・6月サービス業PMI（予想：48.0、5月：47.1）
・17：00 ユーロ圏・6月製造業PMI（予想：49.8、5月：49.4）
・17：00 ユーロ圏・6月サービス業PMI（予想：50.0、5月：49.7）
・17：00 ユーロ圏・6月総合PMI（予想：50.5、5月：50.2）
・17：30 英・6月製造業PMI（予想：46.9、5月：46.4）
・17：30 英・6月サービス業PMI（予想：51.3、5月：50.9）
・22：45 米・6月製造業PMI（予想：51.05月：52.0）
・22：45 米・6月サービス業PMI（予想：52.9、5月：53.7）
・23：00 米・5月中古住宅販売件数（予想：395万件、4月：400万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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