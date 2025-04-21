関連記事
4月21日本国債市場：債券先物は140円96銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 4月21日本国債市場：債券先物は140円96銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付141円35銭 高値141円44銭 安値140円90銭 引け140円96銭 12646枚
2年 471回 0.648％
5年 178回 0.850％
10年 378回 1.295％
20年 192回 2.282％
21日の債券先物6月限は弱含み。141円35銭で取引を開始し、141円44銭まで買われた後、140円90銭まで反落し、140円96銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は3.75％、10年債は4.36％、30年債は4.87％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
独、英、豪、NZは復活祭のため休場。
[本日の主要政治・経済イベント]
・23：00 米・3月景気先行指数(予想：前月比-0.5％、2月-0.3％)
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク