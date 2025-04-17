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4月17日本国債市場：債券先物は140円84銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 4月17日本国債市場：債券先物は140円84銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年6月限
寄付141円41銭 高値141円51銭 安値140円57銭 引け140円84銭 22372枚
2年 471回 0.648％
5年 178回 0.867％
10年 378回 1.310％
20年 192回 2.239％
17日の債券先物6月限は弱含み。141円41銭で取引を開始し、141円51銭まで買われた後、140円57銭まで反落し、140円84銭で取引を終えた。主に2年債と5年債の利回りが上昇した。
＜米国債概況＞
2年債は3.81％、10年債は4.31％、30年債は4.77％近辺で推移。債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.50％、英国債は4.60％、オーストラリア10年債は4.28％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・20：00 トルコ中央銀行政策金利発表（予想：42.50％）
・21：15 欧州中央銀行政策金利発表（予想：2.40％）
・21：30 米・3月住宅着工件数（予想：142万件、2月150.1万件）
・21：30 米・3月住宅建設許可件数（予想：145万件、2月145.9万件）
・21：30 米・4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数（予想：2.2、3月：12.5）
・21：30 米・前週分新規失業保険申請件数（予想：22.5、前回：22.3万件）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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