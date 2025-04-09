*07:11JST 米国株式市場は下落、米中貿易摩擦の深刻化懸念が強まる（8日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

JUN24

Ｏ 32630（ドル建て）

Ｈ 34030

Ｌ 31935

Ｃ 32345 大証比-755（イブニング比+205）

Vol 16159



JUN24

Ｏ 32555（円建て）

Ｈ 33930

Ｌ 31820

Ｃ 32245 大証比-855（イブニング比+105）

Vol 66875

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル146.29円換算）で、ルネサス＜6723＞、日本郵政<61

78>、三井住友FG＜8316＞、ソフトバンクG＜9984＞、日本電産＜6594＞、日立製作所<6501

>、HOYA＜7741＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 159.32 -0.96 2331 -97.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.79 -0.03 1578 -80

8035 (TOELY) 東京エレク 61.62 0.60 18029 -521

6758 (SONY.N) ソニー 21.32 0.08 3119 -99

9432 (NTTYY) NTT 24.32 0.44 142 -1.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.56 -0.02 2422 -44

6501 (HTHIY) 日立製作所 19.88 0.88 2908 -164

9983 (FRCOY) ファーストリテ 28.55 -0.51 41766 -2044

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.02 -0.03 6150 -392

4063 (SHECY) 信越化学工業 12.80 0.33 3745 -134

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 84.16 -1.30 6156 -174

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.25 0.02 2987 -195

8031 (MITSY) 三井物産 347.93 -4.01 2545 -51

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.81 0.47 7176 -323

4568 (DSNKY) 第一三共 22.69 -1.24 3319 -37

9433 (KDDIY) KDDI 15.96 0.11 2335 -38

7974 (NTDOY) 任天堂 16.43 0.23 9614 -227

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.65 1.51 4923 -153

7267 (HMC.N) 本田技研工業 25.22 -0.12 1230 -54

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.56 0.36 3967 -60

6902 (DNZOY) デンソー 11.50 -0.33 1682 -52

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.01 -0.17 6440 -102

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.99 0.02 2924 -45.5

8411 (MFG.N) みずほFG 4.38 0.08 3204 -116

6367 (DKILY) ダイキン工業 10.42 -0.30 15243 -397

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.06 -0.32 4114 -97

7741 (HOCPY) HOYA 97.54 -4.01 14269 -796

6503 (MIELY) 三菱電機 32.94 0.76 2409 -71

6981 (MRAAY) 村田製作所 6.61 0.21 1934 -68.5

7751 (CAJPY) キヤノン 27.90 0.03 4081 -90

6273 (SMCAY) SMC 15.56 -0.60 45525 -1265

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 0.00 1378 36.5

6146 (DSCSY) ディスコ 17.40 0.20 25454 -1136

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.00 -0.14 1902 -34

8053 (SSUMY) 住友商事 20.37 0.08 2980 -83

6702 (FJTSY) 富士通 17.72 -0.84 2592 -67.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.99 -3.13 10970 -440

5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.17 -0.07 5316 -153

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.29 -0.96 1213 -89.5

8002 (MARUY) 丸紅 141.60 0.44 2071 -36

6723 (RNECY) ルネサス 4.85 -0.06 1419 -131

6954 (FANUY) ファナック 10.91 -0.10 3192 -108

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 18.87 0.34 2760 -98.5

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.60 -0.60 1297 -38

6301 (KMTUY) 小松製作所 25.80 0.13 3774 -123

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.09 -0.04 2660 -67

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 -0.08 1902 -116.5

6857 (ATEYY) アドバンテスト 36.70 0.50 5369 -260

4543 (TRUMY) テルモ 18.34 -0.35 2683 -45.5

8591 (IX.N) オリックス 18.25 -0.25 2670 -95.5

（時価総額上位50位、1ドル146.29円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.92 1597 128 8.71

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.42 1378 36.5 2.72

6971 (KYOCY) 京セラ 10.81 1581 11 0.70

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.16 1401 7.5 0.54

7532 (DQJCY) パンパシHD 28.03 4101 7 0.17

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6723 (RNECY) ルネサス 4.85 1419 -131 -8.45

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.29 1213 -89.5 -6.87

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.25 2987 -195 -6.13

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.02 6150 -392 -5.99

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 1902 -116.5 -5.77



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：37645.59 前日比：-320.01

始値：38827.10 高値：39426.60 安値：37103.86

年初来高値：44882.13 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：15267.91 前日比：-335.35

始値：16181.04 高値：16316.51 安値：15053.39

年初来高値：20056.25 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4982.77 前日比：-79.48

始値：5193.57 高値：5267.47 安値：4910.42

年初来高値：6144.15 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.775％ 米10年国債 4.301％



米国株式市場は下落。ダウ平均は320.01ドル安の37645.59ドル、ナスダックは335.3

5ポイント安の15267.91で取引を終了した。

米韓首脳の電話会談で関税協議が順調にすすんだとのトランプ大統領の発言や、財

務長官が70近い諸国が取引を要請しているとし、交渉を進める姿勢を明らかにした

ため寄り付き後、大幅高。終日堅調に推移する中、長期金利の上昇に伴い上げ幅を

縮小した。終盤にかけ、中国の報復措置を受け、政府が中国輸入品に対し合わせて1

00％超の関税を9日から発動する計画を再表明したためハイテクを中心に売り戻さ

れ、相場は下落に転じ終了。セクター別ではヘルス機器・サービスが上昇した一

方、自動車・自動車部品、耐久消費財・アパレルが下落した。

航空機メーカーのボーイング（BA）は第1四半期の商業航空機納入が前年比57％増と

なったことが好感され上昇。ヘルスケアのユナイテッドヘルス・グループ（UNH）や

ヒューマナ（HUM）はトランプ政権が民間保険会社運営のメディケアアドバンテージ

医療保険プランに対する政府の2026年最終償還率を5.06％増と昨年から大幅引き上

げたことが好感材料となり、それぞれ上昇。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）は

アナリストの投資判断引き上げで上昇。

底硫黄質軟炭採掘会社のピーボディ・エナジー（BTU）はトランプ大統領が石炭産業

を復活させる大統領令に署名したため、需要増期待に上昇。中国が主要生産拠点と

なっているスポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）や携帯端末のアップル（AAPL）は

米中貿易戦争の深刻化によるコスト高や業績悪化懸念に下落した。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は57.52まで上昇した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》