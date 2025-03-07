*15:40JST 3月7日本国債市場：債券先物は138円62銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付138円66銭 高値138円76銭 安値138円35銭 引け138円62銭 24018枚

2年 470回 0.852％

5年 176回 1.124％

10年 377回 1.523％

20年 191回 2.246％

7日の債券先物3月限は弱含み。138円66銭で取引を開始し、138円35銭まで下げた後、一時138円76銭まで買われた。その後、138円53銭まで下げており、138円62銭で取引を終えた。主に20年債の利回りが上昇した。



＜米国債概況＞

2年債は3.93％、10年債は4.24％、30年債は4.54％近辺で推移。債券利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.83％、英国債は4.66％、オーストラリア10年債は4.40％、NZ10年債は4.51％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・時間未定 中国・2月貿易収支（1月：＋1048.4億ドル）

・19：00 ユーロ圏・10-12月期域内総生産確定値（改定値：前年比：＋0.9％）

・22：30 米・2月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋16.0万人、1月：＋14.3万人）

・22：30 米・2月失業率（予想：4.0％、1月：4.0％）

・22：30 米・2月平均時給（予想：前年比＋4.1％、1月：＋4.1％）

・22：30 加・2月失業率（予想：6.7％、1月：6.6％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》