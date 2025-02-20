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前日に動いた銘柄 part1 ギフティ、ジェネパ、倉敷紡績など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ギフティ、ジェネパ、倉敷紡績など
銘柄名<コード>19日終値⇒前日比
GFA＜8783＞ 625 +100
長期ビジョン・中期経営計画発表。
王子HD＜3861＞ 629.1 +19.3
パルプ市況底打ちや株主還元前進評価で国内証券が投資判断と
目標株価を引き上げ。
伊豆シャボテン＜6819＞ 540 +22
25年3月期増配予想と株主優待制度の変更を発表。
LPF＜7091＞ 990 +47
上場5周年記念株主優待制度実施を発表。
データセク＜3905＞ 603 -82
新株予約権4万4000個発行。潜在株式数は発行済株式総数の24.85％に相当。
ジェネパ＜3195＞ 389 +80
中国子会社が「カポック繊維及び羽毛を含む充填材」に関する特許を取得。
倉敷紡績＜3106＞ 6040 +200
PEファンドがロックオンなどと一部メディアで伝わっている。
サンケン電気＜6707＞ 6438 +609
米アレグロの株価上昇なども刺激。
ギフティ＜4449＞ 1604 +211
大和証券では目標株価を引き上げ。
太陽HD＜4626＞ 4100 +270
オアシスマネジメントの大量保有が明らかに。
日本ヒューム＜5262＞ 1885 +130
老朽水道管の補修需要など拡大を期待視。
ソディック＜6143＞ 937 +48
決算後は業績急回復を評価する動きが継続。
SCREEN＜7735＞ 11535 +720
野村證券では目標株価引き上げ。
サッポロHD＜2501＞ 7899 +495
3Dインベストメントの書簡などを材料視。
楽天グループ＜4755＞ 1013.5 +69.8
決算発表後は売り優勢となっていたが押し目買い。
三井ハイテック＜6966＞ 910 +42
上値抵抗の25日線突破でもみ合い上放れへ。
ミガロHD＜5535＞ 6600 +450
短期の利食い売り一巡感からリバウンドの動き続く。
ニデック＜6594＞ 2780.5 +130
スーパー・マイクロ株の急伸が刺激。
SUMCO＜3436＞ 1165 +47
ウエハー出荷の回復期待など反映か。
東洋水産＜2875＞ 9302 +607
投資ファンドが株主還元強化を要求と伝わる。
GMOインターネット<4784> 1197 -117
上値の重さ意識から手仕舞い売り優勢か。
シンフォニアテクノロジー<6507> 6430 -440
特に材料なく連日上昇の反動で戻り売りか。
サンリオ<8136> 6899 -281
好決算評価の動きにも一巡感で。
円谷フィHD<2767> 1550 -93
安値更新で下値不安強まる。《AK》
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