ホーム > マーケット > 金相場 > 記事

NY金：「プレジデンツ・デー」の祝日のため休場

2025年2月18日 07:36

印刷

記事提供元：フィスコ

*07:36JST NY金：「プレジデンツ・デー」の祝日のため休場
NY金先物市場は「プレジデンツ・デー」の祝日のため休場《CS》

関連記事