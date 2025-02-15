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前日に動いた銘柄 part2 西川ゴム、MIC、クオリプスなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 西川ゴム、MIC、クオリプスなど
銘柄名<コード>14日終値⇒前日比
タカラバイオ＜4974＞ 915 -114
通期純利益は一転減益に下方修正。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1909 -240
10-12月期収益水準の伸び悩みをマイナス視。
ビジョン＜9416＞ 1097 -101
前期営業利益はやや下振れ着地に。
大幸薬品＜4574＞ 301 -35
今期の営業減益見通しをマイナス視。
センコーHD＜9069＞ 1428 -110
決算サプライズ乏しく利食い売り優勢か。
NISSHA＜7915＞ 1428 -110
前期業績はコンセンサス下振れか。
三菱瓦斯化学＜4182＞ 2503 -220.5
第3四半期累計営業増益もコンセンサス下振れ、
JPHD＜2749＞ 554 -38
600円レベルは抵抗線と意識で戻り売り。
チェンジHD＜3962＞ 1389 -112
好決算発表で高寄りも急落、特に材料観測されないが。
レゾナック＜4004＞ 3681 -189
25年12月期営業利益の予想数値を弱材料視か。
宝HD＜2531＞ 1283.5 -71.5
業績下方修正や優待変更などをマイナス視。
三浦工業＜6005＞ 3339 -268
通期業績計画などネガティブ視先行。
住友林業＜1911＞ 4919 -382
今期ガイダンスはコンセンサスをやや下振れ。
リコー＜7752＞ 1643 -107
第3四半期業績は一過性要因除くと弱含み。
MIC＜300A＞ 1321 +300
業績予想・配当予想を上方修正。
西川ゴム＜5161＞ 4760 +1520
配当方針変更による大幅増配を引き続き評価。
フォーサイド＜2330＞ 213 +22
今期の高い業績変化率を材料視。
日本ビジネスシステムズ＜5036＞ 1025 +82
第1四半期大幅増益決算で。
新東＜5380＞ 2390 -700
連日の急騰に過熱警戒感。
FDK＜6955＞ 440 -100
ディスカウントTOB実施を引き続きマイナス視。
STIフードHD<2932> 1245 -250
今期経常増益率鈍化をマイナス視。
コメ兵HD<2780> 3365 -610
業績下方修正で一転営業減益に。
NEWART<7638> 1516 -194
今期の配当計画をマイナス視。
Jトラスト<8508> 443 -61
前期の下振れ決算をマイナス視か。
AIフュージョンキャピタルグループ<254A> 1925 +49
取引規制の強化を引き続き嫌気。
ピーバンドットコム<3559> 499 -35
決算発表を受けて出尽くし感が優勢に。
アルファポリス<9467> 1106 +41
25年3月期業績と配当予想を上方修正。
yutori<5892> 2408 -197
25年3月期業績予想を上方修正。上値は重い。
トライアル<141A> 2110 -499
上期営業利益16.2％減。
エクサウィザーズ<4259> 360 -79
第3四半期累計の営業損益が2.38億円の赤字となり13日ストップ安。
14日も売り地合い継続。
トライト<9164> 401 -80
24年12月期営業利益が31.0％減と従来予想の17.5％減を下回る。
クオリプス<4894> 5400 +565
25年3月期業績予想を上方修正。
アクセルM<3624> 164 -10
第1四半期営業損益が1.07億円の赤字。下落して始まるが長い陽線に。
リスキル<291A> 3470 -355
通期予想の営業利益を第3四半期までで超過し13日ストップ高。
INC<7078> 505 -28
25年3月期業績予想を下方修正。
セーフィー<4375> 784 +59
25年12月期売上総利益が23.1％増予想。《CS》
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