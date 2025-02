シャネル、デュア・リパを「CHANEL 25」キャンペーンで起用

「シャネル(CHANEL)」が、新しいハンドバッグ「CHANEL 25」キャンペーンのモデルとして、シンガーソングライターのデュア・リパを起用した。



キャンペーンは、グラミー賞ノミネート経験を持つゴードン・ヴォン・スタイナー監督によるムービでスタートしている。スタイナーは、ミュージックビデオからインスピレーションを受け、マンハッタンの活気ある街とフォトスタジオを行き来するデュア・リパのニューヨークでの一日をカメラに収めた。

「CHANEL 25」は、メゾンの象徴であるこれまでのバッグを継承し、キルティングやブレードが編み込まれたチェーン、複数のポケットといったメゾンのコードを、大胆かつ機能的に再考している。3サイズを用意し、女性たちの日常に寄り添い、しなやかで軽く、独創性に富み、快適さとエレガンスを兼ね備えた究極の実用性を持つバッグだ。

デュア・リパは「私にとってこのキャンペーンは、自由な動きや自己表現、そして常に前進するエネルギーを受け入れることを意味しています。力強くありながらも遊び心があり、何よりも喜びに満ちたものです。アーティストとしての私自身の精神とも通じるものがあり、さまざまなレベルで共鳴しました」と語っている。

写真はデヴィッド・シムズが撮影。「CHANEL 25」ハンドバッグのキャンペーン全体は3月に公開予定だ。

Courtesy of CHANEL



