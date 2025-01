C&R社がバンダイナムコエンターテインメントと合弁会社を設立、より高品質でより幅広く楽しめるモバイルゲーム開発など推進

■会社名はURS Games(ユアーズゲームス)、C&R社が51%出資

クリーク・アンド・リバー社(C&R社)<4763>(東証プライム)は1月30日の夕方、バンダイナムコHD(バンダイナムコホールディングス)<7832>(東証プライム)のバンダイナムコエンターテインメントとの合弁会社設立に関する合弁契約の締結を発表した。

合弁会社は株式会社URS Games(読み:ユアーズゲームス)で、所在地は東京都江東区深川、資本金は7500万円(資本準備金:7500万円)、出資比率はクリーク・アンド・リバー社51%、バンダイナムコエンターテインメント49%、設立年月日は2025年4月1日(予定)、代表取締役社長:青木克仁(現職:株式会社クリーク・アンド・リバー社取締役CMOを兼務)。

クリーク・アンド・リバー社は、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに掲げ、映像、ゲーム、Web、広告・出版、AI/DXなど、現在、18分野においてプロフェッショナル・エージェンシー事業を展開している。1996年にスタートしたゲーム分野においては、国内最大級のゲーム領域における開発スタジオを強みとして、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで数多くのゲーム開発に携わっている。

一方で、バンダイナムコエンターテインメントは、バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、中期ビジョン「Connect with Fans」を掲げ、IP(キャラクターなどの知的財産)を軸に世界中のファンのみなさまとつながることを目指している。家庭用ゲーム、ネットワークコンテンツやライブなどのアソビエンターテインメントを通じて、長く深く遊べる良質なコンテンツと多彩なエンターテインメントを提供している。

このたび設立する合弁会社・株式会社URS Gamesにおいては、C&R社の幅広い専門性とバンダイナムコエンターテインメントのIP展開やゲーム制作、マーケティング力を掛け合わせることで、より高品質でより幅広い方々に楽しんでいただけるモバイルゲームの開発を目指していくとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】相場師も相撲取りも「目の前の一番」に集中せよ!今後の展望は?(2025/01/27)

・【どう見るこの相場】2024年IPO銘柄は個々のカタリスト次第で4つのパターンでチャレンジ・リベンジ相場(2025/01/20)

・【どう見るこの相場】世界と日本を襲う「今、そこにある危機」にどう対処すべきか(2025/01/14)

・【2025年注目セクター:核融合発電】低コスト・高効率、次世代エネルギー株が相場の救世主に!(2025/01/03)