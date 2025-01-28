*15:47JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、石油・石炭製品、機械なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか銀行業、不動産業、陸運業、空運業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 6,274.5 ／ 2.82

2. 銀行業 ／ 386.07 ／ 2.21

3. 不動産業 ／ 1,985.25 ／ 2.14

4. 陸運業 ／ 1,939.01 ／ 1.30

5. 空運業 ／ 220.11 ／ 1.25

6. サービス業 ／ 3,444.3 ／ 1.14

7. 医薬品 ／ 3,591.7 ／ 0.97

8. 証券業 ／ 642.17 ／ 0.82

9. 小売業 ／ 1,952.17 ／ 0.72

10. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,203.84 ／ 0.62

11. 食料品 ／ 2,193.09 ／ 0.39

12. 情報・通信業 ／ 6,097.52 ／ 0.38

13. 保険業 ／ 2,582.05 ／ 0.14

14. 水産・農林業 ／ 574.02 ／ 0.08

15. 建設業 ／ 1,808.69 ／ 0.07

16. その他金融業 ／ 1,025.63 ／ 0.04

17. 卸売業 ／ 3,509.69 ／ -0.16

18. 海運業 ／ 1,763.18 ／ -0.24

19. 繊維業 ／ 813.96 ／ -0.33

20. パルプ・紙 ／ 509.42 ／ -0.39

21. 精密機器 ／ 12,926.71 ／ -0.41

22. 鉄鋼 ／ 703.01 ／ -0.45

23. 金属製品 ／ 1,447.33 ／ -0.46

24. 化学工業 ／ 2,385.35 ／ -0.55

25. ゴム製品 ／ 4,146.57 ／ -0.73

26. 輸送用機器 ／ 4,487.22 ／ -0.88

27. 鉱業 ／ 556.89 ／ -0.94

28. 電力・ガス業 ／ 465.21 ／ -1.29

29. 機械 ／ 3,242.11 ／ -1.40

30. 石油・石炭製品 ／ 1,835.36 ／ -1.61

31. 電気機器 ／ 4,792.21 ／ -1.64

32. ガラス・土石製品 ／ 1,371.71 ／ -1.75

33. 非鉄金属 ／ 1,614.13 ／ -4.93《CS》