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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:47JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、石油・石炭製品、機械なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか銀行業、不動産業、陸運業、空運業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他製品 ／ 6,274.5 ／ 2.82
2. 銀行業 ／ 386.07 ／ 2.21
3. 不動産業 ／ 1,985.25 ／ 2.14
4. 陸運業 ／ 1,939.01 ／ 1.30
5. 空運業 ／ 220.11 ／ 1.25
6. サービス業 ／ 3,444.3 ／ 1.14
7. 医薬品 ／ 3,591.7 ／ 0.97
8. 証券業 ／ 642.17 ／ 0.82
9. 小売業 ／ 1,952.17 ／ 0.72
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,203.84 ／ 0.62
11. 食料品 ／ 2,193.09 ／ 0.39
12. 情報・通信業 ／ 6,097.52 ／ 0.38
13. 保険業 ／ 2,582.05 ／ 0.14
14. 水産・農林業 ／ 574.02 ／ 0.08
15. 建設業 ／ 1,808.69 ／ 0.07
16. その他金融業 ／ 1,025.63 ／ 0.04
17. 卸売業 ／ 3,509.69 ／ -0.16
18. 海運業 ／ 1,763.18 ／ -0.24
19. 繊維業 ／ 813.96 ／ -0.33
20. パルプ・紙 ／ 509.42 ／ -0.39
21. 精密機器 ／ 12,926.71 ／ -0.41
22. 鉄鋼 ／ 703.01 ／ -0.45
23. 金属製品 ／ 1,447.33 ／ -0.46
24. 化学工業 ／ 2,385.35 ／ -0.55
25. ゴム製品 ／ 4,146.57 ／ -0.73
26. 輸送用機器 ／ 4,487.22 ／ -0.88
27. 鉱業 ／ 556.89 ／ -0.94
28. 電力・ガス業 ／ 465.21 ／ -1.29
29. 機械 ／ 3,242.11 ／ -1.40
30. 石油・石炭製品 ／ 1,835.36 ／ -1.61
31. 電気機器 ／ 4,792.21 ／ -1.64
32. ガラス・土石製品 ／ 1,371.71 ／ -1.75
33. 非鉄金属 ／ 1,614.13 ／ -4.93《CS》
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