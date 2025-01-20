*15:41JST 1月20日本国債市場：債券先物は141円07銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年3月限

寄付141円02銭 高値141円14銭 安値140円96銭 引け141円07銭 12021枚

2年 468回 0.682％

5年 175回 0.858％

10年 377回 1.201％

20年 191回 1.907％

20日の債券先物3月限は下げ渋り。141円02銭で取引を開始し、一時140円96銭まで売られたが、141円14銭まで反発。午後の取引で141円06銭まで反落し、141円07銭で取引を終了した。5年債の利回りが主に低下した。



＜米国債概況＞

2年債は4.28％、10年債は4.63％、30年債は4.86％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.53％、英国債は4.66％、オーストラリア10年債は4.48％、NZ10年債は4.64％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・米国市場はキング牧師生誕記念日の祝日のため、休場



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