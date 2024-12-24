関連記事
12月24日日本国債市場：債券先物は142円19銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:15JST 12月24日日本国債市場：債券先物は142円19銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付142円24銭 高値142円29銭 安値142円13銭 引け142円19銭 14232枚
2年 467回 0.595％
5年 174回 0.737％
10年 376回 1.078％
20年 190回 1.873％
24日の債券先物3月限は弱含み。142円24銭で取引を開始し、142円29銭まで買われたが、午後の取引で142円13銭まで反落し、142円19銭で取引を終えた。現物債の取引では5年債と10年債の利回りが主に上昇。
＜米国債概況＞
2年債は4.33％、10年債は4.58％、30年債は4.78％近辺で推移。
債券利回りはまちまちの動き。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.32％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.43％、NZ10年債は4.46％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・24:00 米・12月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-11、11月：-14）
・01:30 米財務省・5年債入札
・米株式市場は短縮取引
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
スポンサードリンク