*15:58JST 東証業種別ランキング：銀行業が下落率トップ

銀行業が下落率トップ。そのほかその他製品、空運業、海運業、精密機器なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、輸送用機器、建設業、ガラス・土石製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 不動産業 ／ 1,857.91 ／ 2.39

2. 石油・石炭製品 ／ 1,882.37 ／ 2.33

3. 輸送用機器 ／ 4,243.75 ／ 1.05

4. 建設業 ／ 1,806.63 ／ 0.60

5. ガラス・土石製品 ／ 1,386.09 ／ 0.56

6. 鉱業 ／ 572.34 ／ 0.35

7. 医薬品 ／ 3,588.62 ／ 0.25

8. ゴム製品 ／ 4,012.8 ／ 0.15

9. パルプ・紙 ／ 492.34 ／ 0.06

10. サービス業 ／ 3,369.67 ／ -0.06

11. 非鉄金属 ／ 1,636.35 ／ -0.10

12. 鉄鋼 ／ 664.12 ／ -0.11

13. 電気機器 ／ 4,763.18 ／ -0.16

14. 繊維業 ／ 779.92 ／ -0.17

15. その他金融業 ／ 1,028.24 ／ -0.22

16. 卸売業 ／ 3,557.95 ／ -0.28

17. 保険業 ／ 2,635.89 ／ -0.32

18. 陸運業 ／ 1,890.96 ／ -0.33

19. 食料品 ／ 2,259.72 ／ -0.34

20. 金属製品 ／ 1,412.77 ／ -0.45

21. 証券業 ／ 598.35 ／ -0.46

22. 化学工業 ／ 2,387.82 ／ -0.52

23. 水産・農林業 ／ 565.23 ／ -0.56

24. 倉庫・運輸関連業 ／ 3,232.56 ／ -0.67

25. 小売業 ／ 1,942.03 ／ -0.68

26. 機械 ／ 3,153.29 ／ -0.78

27. 情報・通信業 ／ 5,997.16 ／ -0.82

28. 電力・ガス業 ／ 470.17 ／ -0.93

29. 精密機器 ／ 12,444.24 ／ -1.15

30. 海運業 ／ 1,833.99 ／ -1.29

31. 空運業 ／ 218.1 ／ -1.46

32. その他製品 ／ 5,753.11 ／ -1.81

33. 銀行業 ／ 355.95 ／ -2.67《CS》