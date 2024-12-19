*08:21JST 米国株式市場は続落、25年の利下げ予想2回に（18日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

MAR24

Ｏ 39355（ドル建て）

Ｈ 39560

Ｌ 38365

Ｃ 38550 大証比-650（イブニング比+80）

Vol 5508



MAR24

Ｏ 39255（円建て）

Ｈ 39450

Ｌ 38255

Ｃ 38460 大証比-740（イブニング比-10）

Vol 23003

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.66円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、ディス

コ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、日本電産＜6594＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバン

クG＜9984＞、東京エレク＜8035＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 173.62 0.34 2685 -41.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.51 -0.27 1780 -32.5

8035 (TOELY) 東京エレク 75.14 -1.93 23242 -543

6758 (SONY.N) ソニー 20.91 -0.82 3234 -57

9432 (NTTYY) NTT 24.93 -0.41 154 -0.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 16.00 -0.42 2475 -30

6501 (HTHIY) 日立製作所 50.21 -1.48 3883 -83

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.48 -1.16 51780 -710

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.80 -1.62 9218 -216

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.49 -0.25 5101 -100

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 97.37 -2.13 7530 -93

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.98 -0.39 3604 -55

8031 (MITSY) 三井物産 404.21 -12.75 3126 -45

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.13 -0.62 10927 -153

4568 (DSNKY) 第一三共 27.92 0.18 4318 -25

9433 (KDDIY) KDDI 15.88 -0.33 4912 -37

7974 (NTDOY) 任天堂 14.78 -0.58 9143 -122

8766 (TKOMY) 東京海上HD 34.90 -0.40 5398 -54

7267 (HMC.N) 本田技研工業 24.03 -1.23 1239 -5.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.37 -0.15 4136 -18

6902 (DNZOY) デンソー 13.33 -0.16 2062 -21.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.77 -0.90 6734 -79

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.07 -0.33 3259 -45

8411 (MFG.N) みずほFG 4.83 -0.10 3735 -44

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.43 -0.27 17678 -247

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.11 -0.25 4055 -42

7741 (HOCPY) HOYA 127.73 -3.28 19755 -385

6503 (MIELY) 三菱電機 33.61 -0.44 2599 -40.5

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.81 -0.12 2416 -51.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.17 -0.38 4975 -49

6273 (SMCAY) SMC 19.76 -0.49 61122 -1218

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.95 0.10 1384 -96.5

6146 (DSCSY) ディスコ 27.00 0.20 41758 -1602

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 16.12 -0.23 2493 -6.5

8053 (SSUMY) 住友商事 20.94 -0.44 3239 -47

6702 (FJTSY) 富士通 17.62 -0.38 2725 -38

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 71.40 -0.22 11043 -157

5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.79 -0.33 5193 -50

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 0.00 1525 34

8002 (MARUY) 丸紅 142.14 -3.53 2198 -37

6723 (RNECY) ルネサス 6.28 -0.21 1943 -62

6954 (FANUY) ファナック 12.83 -0.21 3969 -82

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.37 -0.38 3305 -42

8801 (MTSFY) 三井不動産 23.60 -0.40 1217 -22.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.70 -0.39 4129 -44

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.73 -0.20 3319 -53

6594 (NJDCY) 日本電産 4.42 -0.09 2734 -86

6857 (ATEYY) アドバンテスト 55.00 -1.30 8506 -254

4543 (TRUMY) テルモ 19.28 -0.61 2982 -43

8591 (IX.N) オリックス 105.40 -1.59 3260 -51

（時価総額上位50位、1ドル154.66円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5237 544 11.59

7201 (NSANY) 日産自動車 5.98 462 44.4 10.63

5020 (JXHLY) ENEOS 11.10 858 69 8.75

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2181 88.5 4.23

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 1525 34 2.28

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.95 1384 -96.5 -6.52

6146 (DSCSY) ディスコ 27.00 41758 -1602 -3.69

6723 (RNECY) ルネサス 6.28 1943 -62 -3.09

6594 (NJDCY) 日本電産 4.42 2734 -86 -3.05

6857 (ATEYY) アドバンテスト 55.00 8506 -254 -2.90



「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42326.87 前日比：-1123.03

始値：43459.72 高値：43688.97 安値：42300.04

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19392.69 前日比：-716.37

始値：20114.98 高値：20179.77 安値：19336.59

年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5872.16 前日比：-178.45

始値：6047.65 高値：6070.67 安値：5867.79

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.678％ 米10年国債 4.518％



米国株式市場は続落。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え様子見気配が

強まる中、寄り付き後はまちまち。前日まで下げが続いていたダウ平均は主力株の

一部に買いが入り上昇した一方、ナスダックは小幅に下落して始まった。FOMCでは

予想通り主要政策金利が0.25％引き下げられたが、25年の利下げ予想が従来予想か

ら減少したことが失望され、下落。その後長期金利の上昇に伴い下げ幅を拡大し、

終了した。セクター別は全面安。自動車・自動車部品の下げが目立ち、小売、不動

産と続いた。

医療保険のシグナ（CI）や管理医療会社ユナイテッドヘルス（UNH）、総合ヘルスケ

アのCVSヘルスケア（CVS）が上昇。薬剤給付管理会社を巡るトランプ次期大統領ら

の発言を受け下落していたが、売られ過ぎとの見方から買いが入った。電子製造受

託企業のジェイビル（JBL）は四半期決算と業績見通しが市場予想を上回り上昇。食

品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は業績見通しの下方修正が失望され下落。電動自

動車（EV）メーカーのリビアン・オートモーティブ（RIVN）は投資判断の引き下げ

で売られた。

半導体のマイクロン（MU）は引け後に第1四半期決算を発表。第2四半期の売上高見

通しが市場予想を大きく下回り、時間外取引で 急落している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》