「ゴッド オンリー ノウズ」がローンチ　岩田剛典が手掛けるユニセックスブランド

アーティスト・岩田剛典が新たに手掛けるユニセックスブランド「ゴッド オンリー ノウズ(GOD ONLY KNOWS)」が、2024年12月19日(木)よりファーストコレクションの受注販売をオンラインストアにて開始する。







「ゴッド オンリー ノウズ」は、「FLUID=流動的」というキーワードをブランドコンセプトに掲げている。これは、現代の多様なトレンドや価値観に柔軟に適応しながら、新しいクリエイティブを生み出していく姿勢を示している。岩田自身が日常で得たアイデアやインスピレーションをもとに、ファッションやアクセサリー、アートなどさまざまなジャンルのアイテムを販売する。































2002年生まれのクリエイターhyoriもプロジェクトに参画しクリエイティブをサポート。HipHopイベント“Beatchild”を主催するなど、次世代を担う彼の感性が、「ゴッド オンリー ノウズ」に次世代のクリエイティビティを加える。 ファーストコレクションでは、「90年代東京ストリートカルチャー」に現代の感性を融合させたアパレルやアクセサリーがラインナップしている。



Courtesy of GOD ONLY KNOWS





■「ゴッド オンリー ノウズ」ファーストコレクション



・受注販売期間:2024年12月19日(木)20:00~12月25日(水)23:59



・デリバリー予定:2025年4月







■「ゴッド オンリー ノウズ」公式サイト