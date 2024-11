ネオジャパン、米国子会社の事業内容の追加および増資を決議

■「ソフトウエア・クラウドサービスの開発・販売・サポート」を追加する

ネオジャパン<3921>(東証プライム)は、同社の100%連結子会社「DELCUI Inc.(米国 カルフォルニア州)」の事業内容の追加および増資を発表した。

ネオジャパンは、「北米における営業活動、現地のマーケット調査、パートナー企業の発掘等」を行うことを目的として2019年6月に米国に100%子会社としてDELCUI Inc.を設立した。

DELCUI社は、現地のマーケット調査から得られた知見を活かして、日本においても利用が見込まれるサービスの企画・開発等にも取り組みをすすめている。これらの成果をネオジャパンが引き継ぎ、追加開発をすすめ2024年6月にネオジャパンのサービスとしてカスタマーコミュニケーションハブ「NEOPORT(ネオポート)」の提供を開始した。DELCUI社は、引き続き現地のマーケット調査、パートナー企業の発掘も行うが、当面の間、ネオジャパンの開発外注先としての活動が主な事業内容となることが見込まれる。なお、将来的には、自社製品・サービスを開発・販売することにも取り組んでいく。今後、上記のような事業内容の重要性が高まるため、現在の事業内容に「ソフトウエア・クラウドサービスの開発・販売・サポート」を追加するとしている。

また、DELCUI社における開発体制構築への投資と財務基盤の安定化を図るため増資を行うとしている。

【同子会社の概況】 (1)名称:DELCUI Inc. (2)所在地:530 Technology Drive,Suites 100 and 200,Irvine,CA. 92618,United States of America (3)代表者の役職・氏名:CEO齊藤浩介 (4)事業内容:北米における営業活動、現地のマーケット調査、パートナー企業の発掘等 (5)資本金:1百万米ドル(107,885千円:出資時点) (6)設立年月日:2019年6月 (7)大株主及び持株比率:ネオジャパン 100%

【事業内容の追加】 変更後の事業内容は、北米における営業活動、現地のマーケット調査、パートナー企業の発掘等にソフトウエア・クラウドサービスの開発・販売・サポートが追加された。

【増資の概要】 (1)増資金額:1百万米ドル(155,000千円、1$=155円想定) (2)増資後資本金:2百万米ドル (3)増資引受人:ネオジャパン (4)増資時期:2024年12月(予定) (5)増資後所有割合:ネオジャパン100%

なお、今後の見通しは、同件が当期の連結業績に与える影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

