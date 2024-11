Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ　IPライセンス加盟店で中国エリア初のモデルハウスが広島県に完成

*14:42JST Lib Work---IPライセンス加盟店で中国エリア初のモデルハウスが広島県に完成

Lib Work<1431>は15日、IPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」の加盟パートナーであるBJCが広島県に当該モデルハウスを完成させたことを発表した。

「niko and ... EDIT HOUSE」IPライセンスビジネスは、完全子会社のリブサービスとアダストリア<2685>との共同事業であり、全国の住宅会社へ提供する業界初のサービス。

「niko and ... EDIT HOUSE」が所有する知的財産の住宅商品を販売する権利を加盟パートナーに提供することで、加盟パートナーからそのライセンス利用料を確保し、加盟事業者の認知度の向上や販売促進を支援する。

リブサービスは、IPライセンスサービスによる「niko and ... EDIT HOUSE」モデルハウスを年内に全国各地11か所でオープンすることを予定している。今回、BJCはIPライセンスサービス加盟店では7社目であり、中国エリアでは初のモデルハウスオープンとなった。今後も全国展開を進め、プラットフォーム事業の収益拡大を目指していく。《ST》