*08:39JST 11/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38474.90、+421.23）

・NYダウは上昇（42221.88、+427.28）

・ナスダック総合指数は上昇（18439.17、+259.19）

・シカゴ日経先物は上昇（38970、大阪比+310）

・SOX指数は上昇（5057.83、+83.84）

・VIX指数は低下（20.49、-1.49）

・米原油先物は上昇（71.99、+0.52）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝151.50-60円

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事要旨（9月19-20日分）

・サービス業PMI（10月）

・総合PMI（10月）

・国債買いオペ

・トヨタ＜7203＞、ホンダ＜7267＞、郵船＜9101＞、伊藤忠＜8001＞、JFE＜5411＞、ニトリHD<98

43>、バンナムHD＜7832＞など決算発表

・NZ失業率（7-9月）

・独製造業受注（9月）

・ユーロ圏サービス業PMI（10月）

・ユーロ圏総合PMI（10月）

・ユーロ圏生産者物価指数（9月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（10月）

・ブラジルサービス業PMI（10月）

・ブラジル総合PMI（10月）

・ブラジル自動車販売台数（10月）

・米サービス業PMI（10月）

・米総合PMI（10月）

・ブラジル貿易収支（10月）

・ブラジル中央銀行が政策金利発表

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（7日まで）

・アームホールディングス、クアルコムなど決算発表《ST》