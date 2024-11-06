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11/6の強弱材料
*08:39JST 11/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38474.90、+421.23）
・NYダウは上昇（42221.88、+427.28）
・ナスダック総合指数は上昇（18439.17、+259.19）
・シカゴ日経先物は上昇（38970、大阪比+310）
・SOX指数は上昇（5057.83、+83.84）
・VIX指数は低下（20.49、-1.49）
・米原油先物は上昇（71.99、+0.52）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝151.50-60円
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（9月19-20日分）
・サービス業PMI（10月）
・総合PMI（10月）
・国債買いオペ
・トヨタ＜7203＞、ホンダ＜7267＞、郵船＜9101＞、伊藤忠＜8001＞、JFE＜5411＞、ニトリHD<98
43>、バンナムHD＜7832＞など決算発表
・NZ失業率（7-9月）
・独製造業受注（9月）
・ユーロ圏サービス業PMI（10月）
・ユーロ圏総合PMI（10月）
・ユーロ圏生産者物価指数（9月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（10月）
・ブラジルサービス業PMI（10月）
・ブラジル総合PMI（10月）
・ブラジル自動車販売台数（10月）
・米サービス業PMI（10月）
・米総合PMI（10月）
・ブラジル貿易収支（10月）
・ブラジル中央銀行が政策金利発表
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（7日まで）
・アームホールディングス、クアルコムなど決算発表《ST》
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