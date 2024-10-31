10/31の強弱材料

*08:40JST 10/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39277.39、+373.71）

・1ドル＝153.20-30円

・米原油先物は上昇（68.61、+1.40）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（42141.54、-91.51）

・ナスダック総合指数は下落（18607.93、-104.82）

・シカゴ日経先物は下落（39295、-195）

・SOX指数は下落（5153.49、-178.68）

・VIX指数は上昇（20.35、+1.01）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・鉱工業生産指数（9月）

・小売売上高（9月）

・百貨店売上高（9月）

・スーパー売上高（9月）

・対外対内証券投資（先週）

・住宅着工件数（9月）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・日銀「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」公表

・植田日銀総裁が記者会見

・デンソー＜6902＞、アイシン＜7259＞、パナHD＜6752＞、武田薬＜4502＞、大塚HD＜4578＞、JR

東＜9020＞、JT＜2914＞、住友商事＜8053＞、商船三井＜9104＞など決算発表

・豪小売売上高（9月）

・中国SWIFTグローバル支払い元建て（9月）

・中国製造業PMI（10月）

・中国非製造業PMI（10月）

・中国総合PMI（10月）

・ユーロ圏消費者物価指数（10月）

・ユーロ圏失業率（9月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・ブラジル基礎的財政収支（9月）

・ブラジル純債務対GDP比（9月）

・ブラジル全国失業率（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米雇用コスト指数（7-9月）

・米個人所得（9月）

・米個人消費支出（PCE）価格指数（9月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（10月）

・アップル、アマゾン、インテル、サムスン電子など決算発表

・シンガポール、マレーシアは休場《ST》