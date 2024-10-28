10/28の強弱材料

*08:38JST 10/28

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（18518.61、+103.12）

・1ドル＝152.80-90円

・シカゴ日経先物は上昇（38095、大阪比+85）

・SOX指数は上昇（5212.83、+55.22）

・米原油先物は上昇（71.78、+1.59）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（37913.92、-229.37）

・NYダウは下落（42114.40、-259.96）

・VIX指数は上昇（20.33、+1.25）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・国債買いオペ

・Hmcommが新規上場

・東京国際映画祭開幕（11月6日まで）

・ヒューリック＜3003＞、塩野義＜4507＞、日東電工＜6988＞など決算発表

・ブラジルFGV建設コスト（10月）

・ブラジル週次景気動向調査

・米2年物と5年物国債入札

・フォードなど決算発表

・ニュージーランドは休場

・トルコは短縮取引《ST》