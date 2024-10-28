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10/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 10/28
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（18518.61、+103.12）
・1ドル＝152.80-90円
・シカゴ日経先物は上昇（38095、大阪比+85）
・SOX指数は上昇（5212.83、+55.22）
・米原油先物は上昇（71.78、+1.59）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（37913.92、-229.37）
・NYダウは下落（42114.40、-259.96）
・VIX指数は上昇（20.33、+1.25）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・国債買いオペ
・Hmcommが新規上場
・東京国際映画祭開幕（11月6日まで）
・ヒューリック＜3003＞、塩野義＜4507＞、日東電工＜6988＞など決算発表
・ブラジルFGV建設コスト（10月）
・ブラジル週次景気動向調査
・米2年物と5年物国債入札
・フォードなど決算発表
・ニュージーランドは休場
・トルコは短縮取引《ST》
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