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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、米新築住宅販売件数など

2024年10月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(10月)　　49.7
09:30　サービス業PMI(10月)　　53.1
09:30　総合PMI(10月)　　52.0
15:00　工作機械受注(9月)　　-6.5％
15:00　金融システムリポート(10月号、日本銀行)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(7-9月)　2.0％　2.3％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(9月)　　4.69％
14:00　印・製造業PMI速報(10月)　　56.5
14:00　印・サービス業PMI速報(10月)　　57.7
14:00　印・総合PMI速報(10月)　　58.3
16:30　独・製造業PMI(10月)　　40.6
16:30　独・サービス業PMI(10月)　　50.6
16:30　独・総合PMI(10月)　　47.5
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(10月)　45.3　45.0
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月)　51.7　51.4
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(10月)　　49.6
17:30　英・製造業PMI(10月)　　51.5
17:30　英・サービス業PMI(10月)　　52.4
17:30　英・総合PMI(10月)　　52.6
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(10月)　　0.13％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　24.1万件
22:45　米・製造業PMI(10月)　　47.3
22:45　米・サービス業PMI(10月)　　55.2
22:45　米・総合PMI(10月)　　54.0
23:00　米・新築住宅販売件数(9月)　71.3万戸　71.6万戸


米・クリーブランド連銀総裁が会議であいさつ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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