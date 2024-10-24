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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(10月) 49.7
09:30 サービス業PMI(10月) 53.1
09:30 総合PMI(10月) 52.0
15:00 工作機械受注(9月) -6.5％
15:00 金融システムリポート(10月号、日本銀行)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(7-9月) 2.0％ 2.3％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(9月) 4.69％
14:00 印・製造業PMI速報(10月) 56.5
14:00 印・サービス業PMI速報(10月) 57.7
14:00 印・総合PMI速報(10月) 58.3
16:30 独・製造業PMI(10月) 40.6
16:30 独・サービス業PMI(10月) 50.6
16:30 独・総合PMI(10月) 47.5
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(10月) 45.3 45.0
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(10月) 51.7 51.4
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(10月) 49.6
17:30 英・製造業PMI(10月) 51.5
17:30 英・サービス業PMI(10月) 52.4
17:30 英・総合PMI(10月) 52.6
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(10月) 0.13％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 24.1万件
22:45 米・製造業PMI(10月) 47.3
22:45 米・サービス業PMI(10月) 55.2
22:45 米・総合PMI(10月) 54.0
23:00 米・新築住宅販売件数(9月) 71.3万戸 71.6万戸
米・クリーブランド連銀総裁が会議であいさつ
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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