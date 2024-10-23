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23日の日本国債市場概況：債券先物は143円70銭で終了
*16:43JST 23日の日本国債市場概況：債券先物は143円70銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2024年12月限
寄付143円71銭 高値143円73銭 安値143円63銭 引け143円70銭
売買高総計14740枚
2年 465回 0.444％
5年 173回 0.590％
10年 376回 0.972％
20年 189回 1.777％
債券先物12月限は、143円71銭で取引を開始。米国の利下げペース減速の見方や大統領選をめぐる思惑による金利上昇、それにともなうドル高・円安進行を受けて売りが優勢になり、143円73銭から143円63銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は4.05％、10年債は4.23％、30年債は4.52％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.30％、英国債は4.18％、オーストラリア10年債は4.46％、NZ10年債は4.54％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・17:00 南ア・9月消費者物価指数（前年比予想：+3.8％、8月：+4.4％）
・22:00 ボウマン米FRB理事あいさつ（フィンテック会議）
・22:45 カナダ中銀が政策金利発表（0.50ポイント引き下げ予想）
・23:00 米・9月中古住宅販売件数（予想：388万戸、8月：386万戸）
・23:00 ユーロ圏・10月消費者信頼感指数速報値（予想：-12.5、9月：-12.9）
・01:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（コミュニティカレッジ関連）
・03:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
・G20財務相・中央銀行総裁会議(24日まで)
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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