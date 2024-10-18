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ホットランドなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2910＞ ;ロックフィルド;430%;184000;0.11;1463;-2 ＜4750＞ ;ダイサン;231%;28000;1.95;573;3 ＜3914＞ ;ＪＩＧ－ＳＡＷ;201%;29900;4.01;4195;-45 ＜2937＞ ;サンクゼール;195%;8600;0.37;2025;-6 ＜7925＞ ;前沢化成;195%;50400;0.25;1834;-4 ＜4934＞ ;Ｐアンチエイジ;188%;6400;2.29;724;-6 ＜1633＞ ;不動産;188%;45;1.21;38900;-290 ＜3196＞ ;ホットランド;176%;125100;0.39;2275;1 ＜9227＞ ;マイクロ波化学;165%;106100;1.85;730;3 ＜2752＞ ;フジオフード;160%;203400;0.12;1353;-1 ＜1626＞ ;情通サ他;155%;59;3.32;35630;-150 ＜2567＞ ;NZAMカーボ;100%;10;0.50;357.8;0.1 ＜3648＞ ;ＡＧＳ;100%;45300;1.89;799;-26 ＜6191＞ ;エアトリ;94%;98300;4.41;1074;-14 ＜4792＞ ;山田コンサル;90%;8900;2.41;2181;16 ＜6630＞ ;ヤーマン;87%;75900;1.12;863;-2 ＜3544＞ ;サツドラHD;84%;2700;17.16;795;-2 ＜3180＞ ;Ｂガレジ;81%;26400;7.93;1516;-2 ＜6255＞ ;ＮＰＣ;80%;561600;4.77;913;1 ＜4826＞ ;ＣＩＪ;75%;15700;4.01;414;1
[コメント]ホットランド＜3196＞は信用倍率0.39倍で売り長となっている。《TY》
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