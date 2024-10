*13:45JST ネクスグループ---人気作家15名が描く「ECHOES OF ART-オマージュ北斎-」WEB公開・販売スタート

ネクスグループ<6634>は2日、子会社の実業之日本デジタルが、ネクスグループの株主である実業之日本社と共に名画を生み出した巨匠へのオマージュアートイベント「ECHOES OF ART」を始動したと発表。

美術誌「月刊美術」を半世紀にわたって発行しているサン・アートと気鋭のイラストレーターの作品を発信するR11Rの協力のもと、「ECHOES OF ART」を始動した。

実業之日本デジタルは、実業之日本社とともに、長年にわたるデジタル出版の知見を活かして、オンラインでのアート作品の販売をサポートしている。

美術へのニーズがますます高まる現代。ビジネスパーソンや投資家の間では、鑑賞にとどまらずオークションやギャラリーで美術品を購入することがトレンドとなっている。 しかし、もっと身近に、もっと手軽に、もっと楽しめるアート体験を作り出していけないか、単なる既存の有名作品の鑑賞ではなく、現代に生きるクリエイターが作品を一から創造し、公開し、販売して一般ユーザーの手元に渡るまでをプロデュースできないだろうかと考え、「ECHOES OF ART」を始動するに至った。

第一弾は、「オマージュ北斎」。画家、漫画家、イラストレーターという3つの異なるジャンルから15名のクリエイターがオマージュする。

北斎をオマージュした新作23点は、WEBサイト「月刊美術プラス」で10月2日から公開・販売されている。《AK》