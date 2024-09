*18:31JST Lib Work---IPライセンス加盟店で四国エリア初のモデルハウスが香川県に完成

Lib Work <1431>は27日、完全子会社のリブサービスが、アダストリアと共同で全国の住宅会社に提供を開始しているIPライセンスサービス「niko and ... EDIT HOUSE」を、加盟パートナーである中庭住宅が香川県に当該モデルハウスを完成したことを発表した。

「niko and ... EDIT HOUSE」IPライセンスビジネスは、リブサービスとアダストリアとの共同事業であり、全国の住宅会社へ提供する業界初のサービス。

中庭住宅は、香川県高松市に本社を置く創業31年完工実績2750棟の実績がある断熱等級 6、HEAT20の水準G2をクリアした寒暖差や結露を防ぐ年中快適な木の住まいを提供している。

「niko and …」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する、スタイルエディトリアルブランドIPライセンスサービスによる「niko and ... EDIT HOUSE」モデルハウスは年内に全国各地11か所でオープンを予定している。今回の中庭住宅社はIPライセンスサービス加盟店では4社目であり、四国エリアでは初のモデルハウスオープンとなった。今後も全国展開を進め、プラットフォーム事業の収益拡大をおこなっていく。