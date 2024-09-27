*08:44JST 9/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38925.63、+1055.37）

・NYダウは上昇（42175.11、+260.36）

・ナスダック総合指数は上昇（18190.29、+108.09）

・1ドル＝144.90-00円

・シカゴ日経先物は上昇（39280、大阪比+620）

・SOX指数は上昇（5310.50、+177.98）

・VIX指数は低下（15.37、-0.04）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米原油先物は下落（67.67、-2.02）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・9月中間配当の権利落ち日

・東京都区部消費者物価指数（9月）

・対外対内証券投資（先週）

・景気一致指数（7月）

・景気先行CI指数（7月）

・Aiロボティクスが新規上場

・自民党総裁選挙投開票

・中国工業企業利益（8月）

・インド外貨準備高（先週）

・独失業率（失業保険申請率）（9月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・ユーロ圏景況感指数（9月）

・ユーロ圏インフレ期待（8月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（9月）

・ブラジル融資残高（8月）

・ブラジル個人ローンデフォルト率（8月）

・ブラジルローン残高（8月）

・ブラジル全国失業率（8月）

・米卸売在庫（8月）

・米個人所得（8月）

・米個人消費支出（8月）

・米コア個人消費支出価格指数（8月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）

・米国が対中国関税引き上げの大半を発効《ST》