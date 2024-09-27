関連記事
9/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 9/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38925.63、+1055.37）
・NYダウは上昇（42175.11、+260.36）
・ナスダック総合指数は上昇（18190.29、+108.09）
・1ドル＝144.90-00円
・シカゴ日経先物は上昇（39280、大阪比+620）
・SOX指数は上昇（5310.50、+177.98）
・VIX指数は低下（15.37、-0.04）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米原油先物は下落（67.67、-2.02）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・9月中間配当の権利落ち日
・東京都区部消費者物価指数（9月）
・対外対内証券投資（先週）
・景気一致指数（7月）
・景気先行CI指数（7月）
・Aiロボティクスが新規上場
・自民党総裁選挙投開票
・中国工業企業利益（8月）
・インド外貨準備高（先週）
・独失業率（失業保険申請率）（9月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・ユーロ圏景況感指数（9月）
・ユーロ圏インフレ期待（8月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（9月）
・ブラジル融資残高（8月）
・ブラジル個人ローンデフォルト率（8月）
・ブラジルローン残高（8月）
・ブラジル全国失業率（8月）
・米卸売在庫（8月）
・米個人所得（8月）
・米個人消費支出（8月）
・米コア個人消費支出価格指数（8月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）
・米国が対中国関税引き上げの大半を発効《ST》
スポンサードリンク