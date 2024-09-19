*08:47JST 9/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（36380.17、+176.95）

・1ドル＝141.90-00円

・シカゴ日経先物は上昇（36370、大阪日中比+190）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（41503.10、+103.08）

・ナスダック総合指数は下落（17573.30、-54.76）

・SOX指数は下落（4859.29、-52.81）

・VIX指数は上昇（17.61、+0.47）

・米原油先物は下落（70.91、-0.28）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・資金循環統計（4-6月）

・首都圏新築分譲マンション（8月）

・石油製品価格（17日）

・日銀政策委員会金融政策決定会合（1日目）

・NZGDP速報（4-6月）

・豪失業率（8月）

・台湾中央銀行が政策金利発表

・中国SWIFTグローバル支払いCNY（8月）

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ユーロ圏新車販売台数（8月）

・ユーロ圏経常収支（7月）

・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米経常収支（4-6月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）

・米景気先行指数（8月）

・米中古住宅販売件数（8月）

・米10年インフレ連動債（TIPS）入札《ST》