関連記事
9/19の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:47JST 9/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（36380.17、+176.95）
・1ドル＝141.90-00円
・シカゴ日経先物は上昇（36370、大阪日中比+190）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（41503.10、+103.08）
・ナスダック総合指数は下落（17573.30、-54.76）
・SOX指数は下落（4859.29、-52.81）
・VIX指数は上昇（17.61、+0.47）
・米原油先物は下落（70.91、-0.28）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・資金循環統計（4-6月）
・首都圏新築分譲マンション（8月）
・石油製品価格（17日）
・日銀政策委員会金融政策決定会合（1日目）
・NZGDP速報（4-6月）
・豪失業率（8月）
・台湾中央銀行が政策金利発表
・中国SWIFTグローバル支払いCNY（8月）
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・南アフリカ準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ユーロ圏新車販売台数（8月）
・ユーロ圏経常収支（7月）
・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米経常収支（4-6月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）
・米景気先行指数（8月）
・米中古住宅販売件数（8月）
・米10年インフレ連動債（TIPS）入札《ST》
スポンサードリンク