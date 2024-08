*16:02JST 電算システムホールディングス---生成AI活用ソリューション「WorQu for GAI」を提供開始

電算システムホールディングス<4072>は20日、グループ会社である電算システムが、2024年9月1日より「WorQu for GAI」を提供開始することを発表した。「WorQu for GAI」は、電算システムが開発した、生成AIを企業としてセキュアに管理しながら活用できるサービス。

生成AI導入にあたっての企業側の不安を払しょくすべく本サービスは企業としての管理、セキュリティ確保ができる機能を実装。生成AIの言語モデルとしてはChatGPTで広く認知されているOpenAIのGPT-4oを採用している。

本サービスの特色は、ユーザーログの蓄積・確認、禁止ワードの登録、データの学習・流出なし、階層別のユーザー管理機能、社内文書のAI検索機能、アカウント登録無制限となっている。《SO》