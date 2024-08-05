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8/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 8/5
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（35909.70、-2216.63）
・NYダウは下落（39737.26、-610.71）
・ナスダック総合指数は下落（16776.16、-417.98）
・1ドル＝146.40-50円
・シカゴ日経先物は下落（34950、大阪比-970）
・SOX指数は下落（4607.76、-251.83）
・VIX指数は上昇（23.39、+4.80）
・米原油先物は下落（73.52、-2.79）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（6月13-14日分）
・サービス業PMI（7月）
・総合MI（7月）
・郵船＜9101＞、伊藤忠＜8001＞、ローム＜6963＞、JFE＜5411＞など決算発表
・中国財新サービス業PMI（7月）
・中国財新総合PMI（7月）
・インドサービス業PMI確定値（7月）
・インド総合PMI確定値（7月）
・ユーロ圏サービス業PMI（7月）
・ユーロ圏総合PMI（7月）
・ユーロ圏生産者物価指数（6月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジルサービス業PMI（7月）
・ブラジル総合PMI（7月）
・米ISM非製造業景況指数（7月）
・米連邦準備制度理事会（FRB）上級融資担当者調査発表
・米サンフランシスコ連銀総裁が討論会に参加《ST》
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