*08:51JST 8/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39101.82、+575.87）

・NYダウは上昇（40842.79、+99.46）

・ナスダック総合指数は上昇（17599.40、+451.98）

・SOX指数は上昇（5233.18、+343.03）

・VIX指数は低下（16.36、-1.33）

・米原油先物は上昇（77.91、+3.18）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・1ドル＝149.90-00円

・シカゴ日経先物は下落（38655、大阪比-575）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・製造業PMI（7月）

・新車販売台数（7月）

・トヨタ＜7203＞、三菱UFJ＜8306＞、京セラ＜6971＞、三井物産＜8031＞、大塚HD＜4578＞、

日本製鉄＜5401＞、三菱ケミG＜4188＞など決算発表

・豪貿易収支（6月）

・中国財新製造業PMI（7月）

・インド製造業PMI確定値（7月）

・スイス消費者物価指数（7月）

・ユーロ圏製造業PMI（7月）

・ユーロ圏失業率（6月）

・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル製造業PMI（7月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米非農業部門労働生産性（4-6月）

・米建設支出（6月）

・米ISM製造業景況指数（7月）

・アップル、アマゾン・ドット・コム、インテルなど決算発表《ST》