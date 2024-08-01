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8/1の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:51JST 8/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39101.82、+575.87）
・NYダウは上昇（40842.79、+99.46）
・ナスダック総合指数は上昇（17599.40、+451.98）
・SOX指数は上昇（5233.18、+343.03）
・VIX指数は低下（16.36、-1.33）
・米原油先物は上昇（77.91、+3.18）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・1ドル＝149.90-00円
・シカゴ日経先物は下落（38655、大阪比-575）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・製造業PMI（7月）
・新車販売台数（7月）
・トヨタ＜7203＞、三菱UFJ＜8306＞、京セラ＜6971＞、三井物産＜8031＞、大塚HD＜4578＞、
日本製鉄＜5401＞、三菱ケミG＜4188＞など決算発表
・豪貿易収支（6月）
・中国財新製造業PMI（7月）
・インド製造業PMI確定値（7月）
・スイス消費者物価指数（7月）
・ユーロ圏製造業PMI（7月）
・ユーロ圏失業率（6月）
・英イングランド銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル製造業PMI（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米非農業部門労働生産性（4-6月）
・米建設支出（6月）
・米ISM製造業景況指数（7月）
・アップル、アマゾン・ドット・コム、インテルなど決算発表《ST》
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