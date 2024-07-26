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フジなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;483%;157100;0.06;1100;-3 ＜7445＞ ;ライトオン;296%;108200;0.72;386;0 ＜9900＞ ;サガミHD;286%;201900;0.05;1660;9 ＜9419＞ ;ワイヤレスＧ;184%;75300;4.46;251;-7 ＜7678＞ ;あさくま;157%;56000;0.44;3930;-155 ＜1433＞ ;ベステラ;157%;59700;2.60;967;-8 ＜3548＞ ;バロック;142%;87900;0.74;778;-2 ＜9946＞ ;ミニストップ;123%;132300;0.16;1648;4 ＜9663＞ ;ナガワ;122%;11000;0.12;7700;-10 ＜9046＞ ;神戸電鉄;114%;12300;0.07;2769;-11 ＜3546＞ ;アレンザHD;113%;28100;0.45;1088;-9 ＜3639＞ ;ボルテージ;106%;5200;30.04;257;-4 ＜3547＞ ;串カツ田中;103%;53400;1.81;1647;-17 ＜3387＞ ;クリレスＨＤ;101%;797900;0.09;1037;-9 ＜6654＞ ;不二電機;100%;30300;0.56;1157;-4 ＜8163＞ ;SRSHD;96%;86000;0.04;1281;7 ＜5255＞ ;モンスターラボ;95%;286000;2.30;254;-2 ＜6635＞ ;大日光;91%;15500;4.09;598;-12 ＜8278＞ ;フジ;90%;94500;0.11;1984;26 ＜3319＞ ;ＧＤＯ;83%;73000;0.50;510;-3
[コメント]フジ＜8278＞は、信用倍率0.1倍台と売り長となっている。《TY》
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