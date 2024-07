*12:11JST 網屋---キヤノンマーケティングジャパンと代理店契約を締結

網屋<4258>は1日、キヤノンマーケティングジャパン<8060>(以下キヤノンMJ)と代理店契約を締結したと発表。キヤノンMJが網屋の「Network All Cloud」を販売開始する。

近年、深刻な少子化と労働人口の減少に伴い、ITインフラの運用を担う専門のIT人材が全国的に不足の一途を辿っており、かつ採用や教育も困難な状況にある。特に、中堅・中小企業では人材不足が深刻化しており、ITシステムを円滑に運用できない事態に陥っている。

「Network All Cloud」は、企業のインターネットインフラをクラウド上から構築し、それらの運用業務をフルマネージドで代行するネットワークセキュリティサービス。全国のITインフラをクラウドから集中管理・自動制御することで、人材不足の課題を直接的に解決できるとしている。

網屋によると、キヤノンMJは、全国の中堅・中小企業が抱える深刻なIT人材不足を解決したいという思いから、網屋の「Network All Cloud」の販売を決定し、今回の代理店契約の締結に至った。《SI》