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今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
15:00 経済同友会代表幹事が定例記者会見
インテグループが東証グロースに新規上場(公開価格:3960円)
＜海外＞
13:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 4.35％ 4.35％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.25％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(5月) 0.2％
18:00 独・ZEW期待指数(6月) 47.1
21:30 米・小売売上高(5月) 0.2％ 0％
22:15 米・鉱工業生産指数(5月) 0.4％ 0％
22:15 米・設備稼働率(5月) 78.6％ 78.4％
23:00 米・企業在庫(4月) 0.3％ -0.1％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(4月) 1005億ドル
米・リッチモンド連銀総裁が講演
米・ダラス連銀総裁が質疑応答
米・クーグラー連邦準備制度理事会(FRB)理事がオンラインイベントで講演
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁がパネル討論会で発言
独・5年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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