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今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、米小売売上高、米鉱工業生産指数など

2024年6月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪中央銀行が政策金利発表、米小売売上高、米鉱工業生産指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
15:00　経済同友会代表幹事が定例記者会見


インテグループが東証グロースに新規上場(公開価格:3960円)


＜海外＞
13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　4.35％　4.35％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.25％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(5月)　　0.2％
18:00　独・ZEW期待指数(6月)　　47.1
21:30　米・小売売上高(5月)　0.2％　0％
22:15　米・鉱工業生産指数(5月)　0.4％　0％
22:15　米・設備稼働率(5月)　78.6％　78.4％
23:00　米・企業在庫(4月)　0.3％　-0.1％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(4月)　　1005億ドル


米・リッチモンド連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁が質疑応答

米・クーグラー連邦準備制度理事会(FRB)理事がオンラインイベントで講演

米・セントルイス連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁がパネル討論会で発言

独・5年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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