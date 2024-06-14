*08:31JST 6/14

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（17667.56、+59.12）

・SOX指数は上昇（5602.42、+81.55）

・VIX指数は低下（11.94、-0.10）

・1ドル＝157.00-10円

・米原油先物は上昇（78.62、+0.12）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38720.47、-156.24）

・NYダウは下落（38647.10、-65.11）

・シカゴ日経先物は下落（38580、大阪比-140）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・6月限先物オプションの特別清算指数（SQ）算出

・鉱工業生産（4月）

・第3次産業活動指数（4月）

・日銀政策委員会金融政策決定会合（2日目）、終了後決定内容発表

・植田日銀総裁が記者会見

・ChordiaTherapticsが新規上場

・中国新車販売台数（5月）

・インド卸売物価指数（5月）

・ロシアGDP（1-3月）

・ユーロ圏貿易収支（4月）

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演

・G7（主要7カ国）サミット2日目

・米輸入物価指数（5月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（6月）

・米アップル開発者会議最終日

・米シカゴ連銀総裁が座談会に参加《ST》