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6/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 6/14
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（17667.56、+59.12）
・SOX指数は上昇（5602.42、+81.55）
・VIX指数は低下（11.94、-0.10）
・1ドル＝157.00-10円
・米原油先物は上昇（78.62、+0.12）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38720.47、-156.24）
・NYダウは下落（38647.10、-65.11）
・シカゴ日経先物は下落（38580、大阪比-140）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・6月限先物オプションの特別清算指数（SQ）算出
・鉱工業生産（4月）
・第3次産業活動指数（4月）
・日銀政策委員会金融政策決定会合（2日目）、終了後決定内容発表
・植田日銀総裁が記者会見
・ChordiaTherapticsが新規上場
・中国新車販売台数（5月）
・インド卸売物価指数（5月）
・ロシアGDP（1-3月）
・ユーロ圏貿易収支（4月）
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演
・G7（主要7カ国）サミット2日目
・米輸入物価指数（5月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（6月）
・米アップル開発者会議最終日
・米シカゴ連銀総裁が座談会に参加《ST》
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