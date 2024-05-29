*08:46JST 5/29

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（17019.88、+99.09）

・1ドル＝157.20-30円

・シカゴ日経先物は上昇（38960、大阪比+110）

・SOX指数は上昇（5317.87、+96.96）

・米原油先物は上昇（79.83、+2.11）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38855.37、-44.65）

・NYダウは下落（38852.86、-216.73）

・VIX指数は上昇（12.92、+0.56）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・安達日銀審議委員の講演と記者会見

・石油製品価格（27日現在）

・森田日本証券業協会会長の記者会見

・消費者態度指数（5月）

・豪消費者物価指数（4月）

・独消費者物価指数（5月）

・独15年物国債入札

・ユーロ圏マネーサプライ（4月）

・ブラジル全国失業率（4月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（5月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表

・米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

・南アフリカ総選挙

・米7年物国債入札

・セールスフォースなど決算発表《ST》