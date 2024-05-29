関連記事
5/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 5/29
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（17019.88、+99.09）
・1ドル＝157.20-30円
・シカゴ日経先物は上昇（38960、大阪比+110）
・SOX指数は上昇（5317.87、+96.96）
・米原油先物は上昇（79.83、+2.11）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38855.37、-44.65）
・NYダウは下落（38852.86、-216.73）
・VIX指数は上昇（12.92、+0.56）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・安達日銀審議委員の講演と記者会見
・石油製品価格（27日現在）
・森田日本証券業協会会長の記者会見
・消費者態度指数（5月）
・豪消費者物価指数（4月）
・独消費者物価指数（5月）
・独15年物国債入札
・ユーロ圏マネーサプライ（4月）
・ブラジル全国失業率（4月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（5月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）公表
・米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
・南アフリカ総選挙
・米7年物国債入札
・セールスフォースなど決算発表《ST》
スポンサードリンク