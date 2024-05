*14:29JST 窪田製薬ホールディングス---米国での新規特許取得

窪田製薬ホールディングス<4596>は23日、子会社のクボタビジョン・インク(米国ワシントン州)が、米国での新規特許を取得したと発表。クボタメガネテクノロジーに関する特許を取得した。

発明の名称はDEVICE FOR PROJECTING IMAGES ON THE RETINA、登録国は米国、特許番号はUS11,986,669、特許取得日は2024年5月21日、特許権者はアキュセラ・インク。

クボタメガネテクノロジーは、網膜に人工的な光刺激を与えて近視の進行の抑制、治療を目指す当社独自のアクティブスティミュレーション技術。《SI》