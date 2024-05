トム ブラウン、ミラノサローネで発表したホームコレクションを日本初披露

「トム ブラウン(Thom Browne)」が、2024年6月1日~28日の期間、阪急うめだ本店でポップアップストア「Thom Browne“Time To Sleep”」を開催する。同ポップアップでは、ブランド初となるホームコレクションも日本で初披露する。



同コレクションは、4月16日のミラノサローネで発表。イタリアブランドの「フレッテ(frette)」とコラボレーションし、寝具・バスタオル・ブランケット・クッションなどをメインにコレクションを取り揃えた。









掛け布団とシーツのセットは白い綿サテンからカットし、柔らかさを高め、微妙な光沢を与える「フレッテ」独自の方法 (1903年考案) で仕上げた。寝具では、「トム ブラウン」のシグネチャーのエンブレムを彷彿とさせるカスタムラベルと4BARのグレーの刺繍がアクセントに。グレーのウールとカシミアのブランケット、クッションには、4BARをアイボリーで施した。



今回はツイードコレクションにもフォーカスし、ポップアップ期間中限定で米・NYから特別に取り寄せたアーカイブコレクションのルックを展示する。



また、ポップアップに合わせ、最新コレクションからも、ジャケットや軽アウターなどのツイードアイテムをラインナップする。























さらに、ブランド初となるアニマル・バッグのメイド・トゥ・オーダー(MTO)も。デザイナーの愛犬であるヘクターをはじめ、ライオン、ウサギ、ヒツジ、ゾウ、サイ、カメ、クジラ…といったさまざまな動物たちと、「トム ブラウン」の世界観との遊び心溢れるユニークなコラボレーションが揃う。バッグに付くコインチャームには3文字までイニシャルを入れることが可能で、素材・カラーを自由に選び、自分だけのアニマル・バッグを作ることができる。



■「トム ブラウン × フレッテ」コラボレーションアイテム

















■ポップアップ「Thom Browne “Time To Sleep”」



会期:2024年6月1日(土)~28日(金)



会場:阪急うめだ本店 3階POP UP CIRCUS



*営業時間は、百貨店の公式ホームページに準ずる



Courtesy of Thom Browne



■「トム ブラウン」公式サイト