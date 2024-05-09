*08:40JST 5/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（39056.39、+172.13）

・1ドル＝155.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（38425、大阪比+215）

・SOX指数は上昇（4790.38、+5.50）

・VIX指数は低下（13.00、-0.23）

・米原油先物は上昇（78.99、+0.61）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38202.37、-632.73）

・ナスダック総合指数は下落（16302.76、-29.80）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・毎月勤労統計（5月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月25、26日分）

・東京オフィス空室率（4月）

・景気動向指数（3月）

・日本製鉄＜5401＞、JT＜2914＞、ソフトバンク＜9434＞、パナHD＜6752＞、SUMCO＜3436＞な

ど決算発表

・中国貿易収支（4月）

・英イングランド銀行（英中央銀行）が政策金利発表

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米30年物国債入札《ST》