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5/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:40JST 5/9
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（39056.39、+172.13）
・1ドル＝155.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（38425、大阪比+215）
・SOX指数は上昇（4790.38、+5.50）
・VIX指数は低下（13.00、-0.23）
・米原油先物は上昇（78.99、+0.61）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38202.37、-632.73）
・ナスダック総合指数は下落（16302.76、-29.80）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・毎月勤労統計（5月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月25、26日分）
・東京オフィス空室率（4月）
・景気動向指数（3月）
・日本製鉄＜5401＞、JT＜2914＞、ソフトバンク＜9434＞、パナHD＜6752＞、SUMCO＜3436＞な
ど決算発表
・中国貿易収支（4月）
・英イングランド銀行（英中央銀行）が政策金利発表
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米30年物国債入札《ST》
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