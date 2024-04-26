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富士通ゼ 大幅続伸、今期大幅増益見通し受けて見直しの動きに
記事提供元：フィスコ
*13:53JST 富士通ゼ---大幅続伸、今期大幅増益見通し受けて見直しの動きに
富士通ゼ＜6755＞は大幅続伸。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は57.5億円で前期比61.9％減となったが、市場予想を10億円程度上回っている。海外で空調機事業の売上が想定以上に好調なもよう。25年3月期は120億円で同2.1倍と大幅増期見通し。コンセンサスは20億円程度下回るが、保守的な計画とみられているようだ。株価が安値圏で推移していた中、今後の回復確度の高まりを映して、見直しの動きが先行しているもよう。《ST》
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