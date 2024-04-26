*07:31JST NY金：小幅高で2342.50ドル、ユーロ高を意識した買いが入る

NY金先物6月限は小幅高（COMEX金6月限終値：2342.50 ↑4.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋4.10ドルの2342.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2316.40－2357.60ドル。アジア市場で2316.40ドルまで下げた後、米国市場の中盤にかけて2357.60ドルまで買われた。ユーロ高が意識されたようだ。ただ、利食い売りが増えたことで上げ幅は縮小。通常取引終了後の時間外取引では主に2345ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》