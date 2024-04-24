*07:36JST NY原油：大幅高で83.36ドル、需給ひっ迫の懸念強まる

NY原油先物6月限は大幅高（NYMEX原油6月限終値：83.36 ↑1.46）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.46ドルの83.36ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは80.88ドル－83.43ドル。ロンドン市場で83.01ドルまで買われた後、米国市場の序盤にかけて80.88ドルまで反落したが、需給ひっ迫の懸念が再浮上したことで通常取引終了後の時間外取引で83.43ドルまで反発。《CS》