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大瓦斯 大幅続伸、想定以上の収益予想上方修正を発表
記事提供元：フィスコ
*10:37JST 大瓦斯---大幅続伸、想定以上の収益予想上方修正を発表
大瓦斯＜9532＞は大幅続伸。前日に24年3月期業績予想の修正を発表、経常利益は従来予想の1700億円から2265億円、前期比3.0倍にまで上方修正している。市場予想は1750億円程度であったため、想定以上の上振れとポジティブ視される形に。国内エネルギー事業におけるガス事業、LNG販売事業及び電気事業や、海外エネルギー事業での増益などが上振れ要因になったとされている。《ST》
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