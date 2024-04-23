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今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど

2024年4月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(4月)　　48.2
09:30　サービス業PMI(4月)　　54.1
09:30　総合PMI(4月)　　51.7
14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)


月例経済報告(4月)


＜海外＞
14:00　印・製造業PMI速報(4月)　　59.1
14:00　印・サービス業PMI速報(4月)　　61.2
14:00　印・総合PMI速報(4月)　　61.8
16:30　独・製造業PMI(4月)　43.5　41.9
16:30　独・サービス業PMI(4月)　50.1　50.1
16:30　独・総合PMI(4月)　48.8　47.7
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(4月)　46.6　46.1
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月)　51.4　51.5
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(4月)　50.6　50.3
17:30　英・製造業PMI(4月)　　50.3
17:30　英・サービス業PMI(4月)　　53.1
17:30　英・総合PMI(4月)　　52.8
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:45　米・製造業PMI(4月)　51.8　51.9
22:45　米・サービス業PMI(4月)　52.1　51.7
22:45　米・総合PMI(4月)　　52.1
23:00　米・新築住宅販売件数(3月)　67.5万戸　66.2万戸


中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会会議(26日まで)

米・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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