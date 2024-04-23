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今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(4月) 48.2
09:30 サービス業PMI(4月) 54.1
09:30 総合PMI(4月) 51.7
14:00 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
月例経済報告(4月)
＜海外＞
14:00 印・製造業PMI速報(4月) 59.1
14:00 印・サービス業PMI速報(4月) 61.2
14:00 印・総合PMI速報(4月) 61.8
16:30 独・製造業PMI(4月) 43.5 41.9
16:30 独・サービス業PMI(4月) 50.1 50.1
16:30 独・総合PMI(4月) 48.8 47.7
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(4月) 46.6 46.1
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(4月) 51.4 51.5
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(4月) 50.6 50.3
17:30 英・製造業PMI(4月) 50.3
17:30 英・サービス業PMI(4月) 53.1
17:30 英・総合PMI(4月) 52.8
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:45 米・製造業PMI(4月) 51.8 51.9
22:45 米・サービス業PMI(4月) 52.1 51.7
22:45 米・総合PMI(4月) 52.1
23:00 米・新築住宅販売件数(3月) 67.5万戸 66.2万戸
中・全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会会議(26日まで)
米・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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