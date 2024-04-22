国内の「金」地金価格が3営業日ぶりに過去最高を更新、小売り値1グラム1万3105円に

■田中貴金属工業の小売り価格、22日

国内の「金」地金小売り価格の指標と位置づけられている田中貴金属工業の店頭小売価格(税込、4月22日午前9時30分公表)は1グラム1万3105円(前日比59円高)と開示され、4月17日以来、3営業日ぶりに過去最高を更新した。店頭買取価格(税込)は1万2996円(同60円高)で、こちらも17日の過去最高値を更新した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・Media-IR 株式投資情報編集部)

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