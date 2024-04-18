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ミガロHD Rimple’s Selection#79募集総額341.3%の2.57億円の応募
記事提供元：フィスコ
*16:11JST ミガロHD---Rimple’s Selection#79募集総額341.3%の2.57億円の応募
ミガロホールディングス＜5535＞は17日、グループ会社であるプロパティエージェントが運営する不動産特定共同事業法に基づく不動産投資型クラウドファンディングサービス「Rimple(リンプル)」において、Rimple’s Selection#79に2億5,778万円の応募があったことを発表した。応募額は、募集金額7,553万円(出資総額1億790万円うち優先出資70%分)に対し341.3%に相当する。《SI》
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